Facebook'tan da "Corona İptali" Geldi!

Facebook, cuma günü yaptığı duyuruyla Corona virüsü nedeniyle küresel pazarlama zirvesini iptal ettiğini söyledi.
Konferansın 9 - 12 Mart tarihleri arasında San Francisco'daki Moscone Center'da yapılması planlanıyordu ve etkinliğe 4.000 izleyicinin katılması bekleniyordu. Sosyal ağ ve kişisel veri toplama şirketi Facebook, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Çok tedbirli davranma adına, koronavirüs ile ilgili gelişen halk sağlığı riskleri nedeniyle küresel pazarlama zirvemizi iptal ettik."
Geçen hafta Mobil Dünya Kongresi de etkinliği düzenleyen GSMA tarafından Corona virüsü endişeleri nedeniyle iptal edilmişti. Bu gelişmenin öncesinde Nokia, Nvidia, Sony gibi bir dizi üretici, etkinliğe katılmayacağını duyurmuştu.
Çin'in Wuhan şehrinde doğan virüs, Çin'de şu ana kadar 1.300 kişinin ölümüne yol açtı. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 63.800'ü geçiyor. Virüs endişeleri, teknoloji sektöründe üretim ertelemeleri, mağazaların kapanması, üretim sıkıntısı gibi sorunlara yol açtı.
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