Facebook'tan Dev Gözlük Anlaşması!
Facebook, uzun zamandır söylentisi dolaşan kendi AR gözlükleri konusunda çok önemli bir firmayla anlaşmış olabilir!
- Levent Öztürk
CNBC'nin, önümüzdeki yıllarda giyilebilir AR cihazların kazanacağı öneme değindiği bir habere göre sosyal medya devi Facebook, insanların Facebook tarafından geliştirilecek akıllı gözlükleri istediğine inanıyor. Hatta bu konuda ciddi çalışmalar da söz konusu.
"Orion" kod adlı akıllı gözlükler, sosyal ağ devi tarafından akıllı telefonların yerini alacak ürünler olarak tanımlanıyor. Arama yapma ve cevaplama, görüntüleri internete canlı olarak yayınlama ve kullanıcının görüş alanında bilgi sunmak için AR yerleştirmeler gibi özellikler, Orion'un dikkat çekici özellikleri olacak.
Bu iddia, cihaz ile "aşina kişiler" tarafından sunulmuş ve ayrıca Facebook'un bu akıllı gözlükler için Ray-Ban ana firması Luxottica ile bir anlaşmaya vardığı da söylenmekte. Ray-Ban'ın klasik bir tasarım ile şık güneş gözlükleri konusundaki ünü düşünülürse, bu anlaşmanın bile ürünü ilk yayımda kurtarabilecek bir etken olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Daha önce pazara sunulan ticari akıllı gözlükler konusundaki alışıldık şikayetler düşünülürse, Facebook'un yardıma ihtiyaç duymasında şaşılacak bir durum yok. Gözlüklerin görmek için oldukları kesin ancak tasarımları da çekici olmadığı takdirde AR gözlüklerin piyasada tutunmaları oldukça zor. Google Glass, Microsoft Hololens 2 ve hatta Snapchat Spectacles 2 de aynı sorunları yaşamıştı. Magic Leap One AR başlığı hakkındaki konuşmaların büyük bir kısmının görünüşü üzerine olmasının sebebi de yine buydu.
Facebook'un AR donanımı planlarına yönelik daha önce de söylentiler ve tahminler yapılmıştı ancak henüz firmanın bu alanda çalıştığı herhangi bir şekilde doğrulamış değil. Ayrıca geliştirilmekte olan tüm ürünlerde olduğu gibi, Facebook'un firma içi planlarının değişmesi ile beraber güvenilir bilgilerin bile bir sonuca varmayabileceğini unutmamak lazım.
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