"Facebook Dışı Etkinliğinizi" Kontrol Edin

Facebook'un yeni aracı, "Facebook dışındaki verilerinizi" kontrol etmenize olanak tanıyor. Peki bu ne demek?

"Facebook Dışı Etkinliğinizi" Kontrol Edin

Facebook'un yeni gizlilik aracı, sosyal platformdaki veriniz üzerindeki kontrolü biraz daha size veriyor. Off-Facebook Activity adlı yeni araç,  Facebook ile veri paylaşan web sitelerini ve uygulamaları gösteriyor.

Tüm kullanıcılara açılan Off-Facebook Activity aracı, ilgileneceğin reklamlar göstermek için paylaşılan verilerinizi görmenize olanak tanıyor. Ziyaret ettiğiniz birçok site ve kullandığınız birçok uygulama, Facebook ile veri paylaşıyor. Sosyal platform, bu sayede size ilgilenebileceğiniz türden reklamlar gösterebiliyor. Off-Facebook Activity aracı, bu verilere ulaşmanızı ve verilerin nasıl toplanacağını yönetmenizi sağlıyor.

Araca buradaki bağlantıdan veya Ayarlar > Facebook bilgileriniz > Facebook dışı etkinlik yolunu izleyerek ulaşabilirsiniz.

Facebook kullananların Off-Facebook Activity aracını kurcalamalarında fayda var. Bununla birlikte verinizin Facebook'ta güvende olduğu algısına kapılmayın. Sizinle ilgili reklamlar görmek istemiyorsanız, muhtemelen en iyi yol Facebook'u terk etmekten geçiyor.

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