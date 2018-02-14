Facebook, En Büyük VPN Sağlayıcısı Olmak İstiyor!
Facebook, dünyayın en büyük VPN sağlayıcısı olmak istiyor! Ancak sosyal devin amacı, gizliliğinizi korumak olmayabilir...
- H. Hüseyin Öztürk
Facebook, mobil uygulamasına yeni bir seçenek ekledi ve bu seçenek, Facebook'un beş sene önce satın aldığı Onavo Protect VPN hizmetine yönlendiriyor. Yalnız Facebook'un amaçları, normal VPN sağlayıcılardan oldukça farklı görünüyor.
Öncelikle şunu söyleyelim ki bunun olduğu haberi TechCrunch'tan geliyor. TechCrunch, ABD'de Facebook'un iOS ugulamasında (Android değil) "protect" seçeneğine rastlamış. Bu da, Facebook'un bu özelliği ABD'de sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test ettiği anlamına geliyor olabilir (Onavo daha önce İngiltere'de de test edilmişti).
Navigasyon menüsünde Protect tuşuna basrsanız, doğrudan App Store'daki "Onavo Protect" VPN güvenlik uygulamasının sayfasına yönlendiriliyorsunuz ve buradan indirip yükleyebiliyorsunuz.
İlk bakışta, Onavo'nun amacı tıpkı diğer VPN ürünleri gibi çevrim içi aktivitelerinizi ve verilerinizi şifreleyerek güvene almak gibi görünüyor.
Bunun yanında VPN'ler çevrimiçi anonimliğinizi ve gizliliğinizi korumak işlevini de görürler, ama Onavo Protect'in mağaza açıklamasına baktığımızda, burada gizlilikle ilgili bir şey yazmıyor.
Bunun yerine, uygulama açıklaması şöyle: "Bu korumayı sağlamak için Onavo, tüm ağ iletişimlerinizi Onavo sunucuları üzerinden gerçekleştirmek üzere VPN kullanıyor. Bu sürecin bir parçası olarak Onavo, mobil trafik verilerinizi topluyor.
Web sitelerini ve uygulamaları kullanma verilerinizi analiz ederek Onavo hizmetini geliştiriyoruz. Aynı zamanda Facebook'un bir parçası olduğumuz için, bu bilgileri Facebook ürün ve hizmetlerini geliştirmek için de kullanıyoruz, böylece insanların daha çok değer verdiği hizmet ve ürünler hakkında bilgi edinip, onlara daha iyi deneyim sunabiliyoruz."
Yani kısacası, bu uygulama gizliliğinizi tamamen korumaya almak yerine, VPN bağlantısı üzerinden gönderdiğiniz verileri Facebook'a kullanıcıları hakkında bilgi sağlamak için kullanıyor.
Facebook'un bu verileri tam olarak nasıl kullanacağı açık olmasa da, TechCrunch'ın teorisine göre sosyal medya bunu kullanıcıların hangi rakip uygulamaları kullandığını anlayıp, büyümekte olanları erkenden satın almak için kullanmak istiyor olabilir.
Tabii bu bir spekülasyon, ama spekülasyon olmayan bir şey var ve o da Onavo VPN kullanırsanız, Facebook'un verilerinizi amaçları için kullanması kabul ediyor olduğunuz.
Bunun yanında Onava Protect'e tabii ki mecbur değilsiniz ve piyasada oldukça fazla ücretsiz VPN hizmeti bulunuyor. Ama bunları kullanırken de dikkatli olmalısınız, çünkü sonuçta bu uygulamaların da bir şekilde para kazanmaları gerektiği için, verilerinizi satmaları gibi durumlar imkân dışında değil. Kendinizi gerçekten güvene almak istiyorsanız, tanınmış ve ücretli VPN hizmetlerini tavsiye ederiz.
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