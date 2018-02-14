Facebook, En Büyük VPN Sağlayıcısı Olmak İstiyor!

Facebook, dünyayın en büyük VPN sağlayıcısı olmak istiyor! Ancak sosyal devin amacı, gizliliğinizi korumak olmayabilir...

  • H. Hüseyin Öztürk
Facebook, en büyük VPN sağlayıcısı olmak istiyor!

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