Facebook'a, Eski Çalışanlarından Bir Yeni Şok Daha!

İsmi henüz açıklanmayan eski bir Facebook çalışanı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir şikayette bulundu. İlk olarak The Washington Post tarafından yayınlanan habere göre, en son şikayet, Facebook'un yatırımcılarını Instagram, WhatsApp ve Messenger dahil olmak üzere platformlarında "tehlikeli ve suç teşkil eden davranışlar" konusunda yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor.
Eski çalışan, şikayette Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale etmek için platformu kullanmasına ilişkin açıklamaların ardından, Facebook'un üst düzey iletişim yöneticilerinden biriyle yaptığı konuşmayı anlattı ve "skandalın flaş haber olacağını konuştuklarını" söyledi. İddiaya göre yönetici, "Şu anda para basıyoruz ve her şey yolunda" demiş.
Şikayet dosyasında ayrıca, gizli Facebook Gruplarındaki yasa dışı faaliyetleri ve Facebook'un politikacıların ve diğer yüksek profilli kullanıcıların kurallarının dışına çıkmasına izin verme politikası ile ilgili de iddialar bulunuyor.
Facebook, eski çalışanının iddiaları konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil.
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