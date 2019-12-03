Facebook, Fotoğraf Aktarma Aracını Kullanıma Sunuyor

Facebook, yeni ortaya çıkardığı araçla platform üzerindeki tüm fotoğraflarınızı başka bir hizmete aktarmanıza yardımcı olacak. Şimdilik sadece İrlanda'da kullanılabilen işlev, yakın gelecekte herkese açılacak.
Yeni işlev, şu an fotoğraflarınızı ve videolarınızı Google Fotoğraflar'a aktarmanıza izin veriyor. Daha fazla üçüncü parti seçeneğin yakın gelecekte eklenmesi bekleniyor. Firma, gizlilik ve güvenliğin önemli olduğunu, bu nedenle veri aktarım işleminin şifreli olduğunu, aktarımdan önce parola sorulduğunu söylüyor.
Facebook, aracın bugünden itibaren kullanıma sunulduğunu, ancak aynı zamanda testlerinin devam ettiğini söylüyor. 2020'nin ilk yarısında işlevin daha geniş kitlelere açılması planlanıyor. Yeni araç, hesabınızda hazır hale geldiğinde ayarlar sayfasında, "Facebook Bilgileriniz" bölümünde görünecek.
Yeni işlev, Facebook'un açık kaynaklı Veri Transferi Projesi'ne katılımının bir parçası. Veri Transferi Projesi, 2018'de Facebook, Twitter, Microsoft ve Apple ortaklığıyla oluşturulmuştu.
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