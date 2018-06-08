Facebook, Gizlilik Sorununu Onardı
Facebook'ta ortaya çıkan, gönderilerin herkese açılmasına neden olan bir gizlilik sorunu, çok geçmeden onarıldı.
87 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin sızdığı Cambridge Analytica skandalının ardından Facebook, bir hatanın kurbanı oldu. Yeni keşfedilen bir hatanın sadece arkadaşlara açık olan gönderileri herkese açtığı anlaşıldı.
Yaşanan sorunla ilgili bir uyarının yaklaşık 14 milyon kullanıcıya gönderildiği belirtiliyor. Bu uyarı, Facebook'un uyarı menüsünde görünüyor ve kullanıcılardan son durum paylaşımlarını kontrol etmesini, bu gönderileri önceki gizlilik ayarlarına getirmelerini istiyor. Açıklamaya göre 18 - 27 Mayıs arasında yaşanan bir sorun, yeni gönderilerin herkese açık olarak paylaşılmasını öneriyordu.
TechCrunch'a göre sorun, Facebook'un herkese açık fotoğrafları ve diğer içerikleri öne çıkarmak üzere sunduğu "öne çıkan öğeler" seçeneğiyle birlikte vücut buldu. Bu seçenek, sorundan etkilenen kullanıcılarda, yeni gönderilerde istenmeden devreye girdi. Teknik hata ortaya çıkmadan önceki durum güncellemelerinin etkilenmediği söyleniyor. Hata, şu an itibariyle onarılmış durumda, ancak Facebook'tan sorunla ilgili bir uyarı aldıysanız, bu uyarıyı dikkate alın ve etkilenmiş olabilecek gönderilerinizi gözden geçirin.
Zeynel A. Öztürk
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