Facebook'tan "İnternet Geyiği" Oluşturma Uygulaması

Facebook'un "internet geyiği" oluşturmaya yarayan deneysel bir uygulamayı kısıtlı bir alanda, sessizce yayınladığı ortaya çıktı!

Facebook'tan "İnternet Geyiği" Yapma Uygulaması

İnternetin önemli bir kısmı, "internet geyiği" diye bilinen şakalardan oluşuyor. Bu dünyanın dışında kalmak istemeyen Facebook, kendi şaka oluşturma ve paylaşma uygulamasını gizlice yayınladı.

Apple App Store'un Kanada sürümünde yayınlanan yeni Whale uygulaması, kendi yüklediğiniz fotoğrafların veya önceden hazırlanmış karelerin üzerine yazı ve emoji'ler yerleştirip, filtreden geçirerek paylaşmanıza izin veriyor. Whale içerisinde çeşitli ızgara düzenleri ve yaratıcılığına güvenenler için bir serbest çizim aracı da bulunuyor.

Uygulama, Facebook'un NPE (Yeni Ürün Deneyi) takımı tarafından geliştirilmiş. Aynı takımın daha önce yabancılarla konuşmaya izin veren Bump, grupla müzik dinleme uygulaması Aux'u geliştirdiği biliniyor.

Whale, tüm dünya için yayınlanacak mı, şimdilik bilinmiyor. Firma, deneysel uygulamaları kolayca kapatabildiğinden, uygulama hiç yayınlanmayabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
İnternet Bağlantınız Güvenli mi? İşte Bunu Anlamanın 4 Yolu
Bu Konsept, Yeni Nesil Galaxy Fold'dan İpucu Veriyor
Apple, Windows 10 için Yeni Bir iTunes Geliştirebilir
Samsung Galaxy S11'e 120 Hz Ekran Sızıntısı!
"Gandalf Kadın Olsun" Çağrısı!

 

 