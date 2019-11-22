Facebook'tan "İnternet Geyiği" Oluşturma Uygulaması

İnternetin önemli bir kısmı, "internet geyiği" diye bilinen şakalardan oluşuyor. Bu dünyanın dışında kalmak istemeyen Facebook, kendi şaka oluşturma ve paylaşma uygulamasını gizlice yayınladı.
Apple App Store'un Kanada sürümünde yayınlanan yeni Whale uygulaması, kendi yüklediğiniz fotoğrafların veya önceden hazırlanmış karelerin üzerine yazı ve emoji'ler yerleştirip, filtreden geçirerek paylaşmanıza izin veriyor. Whale içerisinde çeşitli ızgara düzenleri ve yaratıcılığına güvenenler için bir serbest çizim aracı da bulunuyor.
Uygulama, Facebook'un NPE (Yeni Ürün Deneyi) takımı tarafından geliştirilmiş. Aynı takımın daha önce yabancılarla konuşmaya izin veren Bump, grupla müzik dinleme uygulaması Aux'u geliştirdiği biliniyor.
Whale, tüm dünya için yayınlanacak mı, şimdilik bilinmiyor. Firma, deneysel uygulamaları kolayca kapatabildiğinden, uygulama hiç yayınlanmayabilir.
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