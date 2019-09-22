Facebook, İyi İşler de Yapıyor!
Genelde skandallarla gündeme gelen Facebook, bu skandalların yanında iyi işler de yapmıyor değil!
- Levent Öztürk
Medyada Facebook genellikle veri gizlilik skandallarıyla haber oluyor. Ancak platformun iyi amaçlar için kullanıldığı anlar da yok değil. Sosyal medya devi, hayata geçirdiği Fundraisers sistemi ile çeşitli sebepler için 2 milyar doların üzerinde, başka bir deyişle 10 ay öncesinin iki katı kadar bağış toplandığını açıkladı. O zamandan beri bir destek kampanyası başlatan veya katılan kişi sayısı iki katının üzerine: 45 milyon kişi. Tabii ki doğum günü desteklerinin de büyük bir rol oynadığını ve bu desteklerin neredeyse yarısının doğum günlerinden geldiğini de belirmekte fayda var.
Büyük destek alan isimlerin arasında ise bedava sağlık yardımını sürdürmesi için 100 milyon doların üzerinde bağış alan St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi, 6 milyon dolar ile March of Dimes (ABD'de anne ve bebek sağlığını iyileştirmeye çalışan kar amacı gütmeyen organizasyon) ve 5 milyon dolar ile ALS Association yer alıyor.
İnsanların çok farklı sebepler ile GoFundMe veya benzeri hizmetlerde kampanyalar başlattığı bu çağda yaşanan bu yükselişin çok da şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Yine de bu durum, Facebook'un yaklaşımının bağış sayısını arttırma konusunda işe yaradığını kanıtlar gibi gözüküyor. İyi bir amaç için bağış yapma ihtimali, bağış sürecini başlatmak için sosyal sayfanızı terk etmeniz gerekmediğinde, özellikle bağış noktalarını aramaya uğraşmaya göre çok daha fazla oluyor.
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