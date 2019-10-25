Facebook'ta Kimse Paylaştıklarınızı Beğenmiyorsa...
Facebook'ta paylaştıklarınızı kimse beğenmiyorsa, bu yazımıza göz atmanızda fayda olabilir!
Çoğu kullanıcı, Facebook'ta yazdıklarının ve paylaştıklarının beğenilmesiyle daha çok mutlu oluyor. Bu olmadığında ve gönderileriniz yeteri kadar beğenilmediğinde ise mutsuz olabiliyorsunuz.
Bu kör döngüden kurtulamıyorsanız, sosyal ağlardan biraz uzaklaşmanızda fayda olabilir. Ancak her şeyin kontrolünüz altında olduğundan eminseniz, beğenme sayılarınızı artıracak bazı ipuçları var. İşte gönderileriniz sıfır beğeni aldığında veya çok az beğenildiğinde yapabilecekleriniz.
Biraz Ara Verin
Son zamanlarda çok fazla selfie paylaştıysanız veya birbirine benzer gönderiler paylaşıyorsanız, kitlenizin ilgisini kaybetmiş olabilirsiniz. Yeni bir paylaşım yapmadan önce biraz dinlenin.
Gereksiz Kişileri Kaldırın
Listenize neredeyse herkesi ekliyorsanız, beğenme ve yorum sayılarınızın düşük olmasının nedeni bu olabilir. Arkadaş listenizin gerçekten tanıdığınız veya en azından benzer ilgi alanlarına sahip kişilerden oluşmasına dikkat edin.
Tartışmalı Gönderileri Azaltın
Siyaset ve din gibi hassas konularda herkesin desteklemediği şeyler yazıyorsanız, bazen insanlar bunu desteklemekten çekinebiliyorlar. Bu, özellikle gönderi herkese açık olduğunda geçerlilik kazanıyor.
Bu konuda elbette herkese uyum sağlamak zorunda değilsiniz, ancak daha bazı kullanıcılar, sıra dışı bir gönderiyi beğenmiş görünüp, imajının zedelenmesinden endişe edebiliyorlar. Bu sırada elbette nazik olmaya özen gösterin.
Başkalarıyla Etkileşimde Bulunun
Facebook'ta sadece bir şeyler paylaşıp, kimsenin gönderisini beğenmiyorsanız ve hiç yorum yapmıyorsanız, arkadaşlarınız sizi yok saymaya başlayabilir. Ana sayfanızı biraz kaydırın ve ilginç bulduğunuz şeylere bir yorum yazın. Böylece kendi varlığınızı göstermiş olacaksınız ve insanların sizin gönderilerinizle etkileşimde bulunma olasılığı artacak.
Son Gönderilerinizi Analiz Edin
Hangi gönderilerinizin daha çok beğeni aldığında göz atın. Bu şekilde kitlenizi daha yakından tanıyabilirsiniz. Örneğin bütün arkadaşlarınız et yiyorsa ve siz vegan yemek tarifleri paylaşıyorsanız, gönderilerinizin az beğenilmesinin nedeni bu olabilir.
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