Facebook, kripto-para reklamı yasağını esnetiyor

Facebook, kripto-para birimlerinin reklamları için getirdiği yasağı yumuşatıyor!

Facebook kripto-para reklamı yasağını gevşetiyor..

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