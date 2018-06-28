Facebook, kripto-para reklamı yasağını esnetiyor
Facebook, kripto-para birimlerinin reklamları için getirdiği yasağı yumuşatıyor!
Facebook, Ocak ayının sonunda kripto para birimlerinin tanıtan tüm reklamları yasaklamıştı çünkü firmanın bir blog yazısında yazdığı üzere bunlar "sıklıkla yanıltıcı veya yanlış yönlendirici reklam yöntemleri ile bağlantılandırılıyorlardı." Şimdi ise platform bu konudaki konumunu biraz yumuşatmaya karar verdi ve sadece Facebook tarafından onaylanan reklamcılardan olsa da, kripto para birimi reklamlarına izin verecek. Buna rağmen ilk para önerilerini içeren reklamlara izin verilmeyecek.
Reklamlarını yayımlamak isteyen reklamcıların sahip oldukları lisanslar, yaptıkları borsa alışverişleri ve kripto para birimleri reklamlarıyla ilgili olabilecek diğer geçmiş bilgileri ile dolu bir form aracılığı ile başvurmaları gerekecek. Ancak firmanın ürün yönetimi yöneticisi Rob Leathern'in bir blog yazısında belirttiği üzere bu da Facebook'un alacağı geri bildirime göre değişebilir.
Facebook, Engadget'a yaptığı doğrulamada bunun bir geri dönüş olmadığını ve sadece Ocak ayı ilke değişimine yapılan bir güncelleme olduğunu belirtti. Ayrıca bu, kripto para birimlerinin yılın başlangıcından beri yaşadıkları hal değişimini de yansıtıyor. Bitcoin, Aralık ayında 19.000 dolar değerindeyken bu yazı yazıldığı sırada 6.000 doların hemen üzerinde bir değere sahip. Hatta aradan geçen bu süre içerisinde Facebook kendi para birimini başlatmayı bile düşünmüştü. Twitter ve Google'ın da yasaklar üzerine tutumlarını değiştirip değiştirmeyecekleri ise hâlâ belli değil.
Levent Öztürk
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