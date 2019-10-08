Facebook'un Libra'sına Büyük Darbe!
Facebook'un sanal para birimi Libra, internetin diğer bir devinden büyük bir darbe yedi!
- Levent Öztürk
Birkaç firmanın Facebook'un Libra kripto-para birimi konusunda şüpheleri olduğu söylentilerinin ardından PayPal, kâr gütmeyen yönetim birliği Libra Association'dan çekildiğini duyurdu. Başka bir deyişle şimdilik Libra'ya verdiği desteği geri çekti. PayPal, halen Libra'nın amaçlarını desteklediğini ancak şimdilik kendi çalışmalarına odaklanmak istediğini söyledi.
Firmanın neden Libra'dan çekildiği belli değil ancak kısa süre önce duyulan söylentilerde, Visa ve Mastercard'ın da aralarında bulunduğu birkaç firmanın, Dünya genelinde bankalar ve hükümetlerin proje konusunda şüphelerini belirtmelerinin ardından kendi şüphelerini dillendirdiler. Visa, Mastercard ve PayPal'ın yanı sıra Stripe da Libra Association içerisindeki yerini sorguluyor. Ancak PayPal hariç diğer firmalar birliğin sitesinde üye olarak listelenmeye devam ediyor.
Libra Association sözleşme ve iletişim lideri Dante Disparte, PayPal'ın kararı hakkında yaptığı konuşmada değişimin zor olduğunu ve her organizasyonun kendi risk ve ödül hesaplarını yapmaları gerektiğini söylüyor.
Bu kararın Libra Association için büyük bir darbe olduğu kesin olsa da, iki firmanın ilerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelmeleri mümkün olabilir. PayPal, Libra'nın hedeflerini desteklediğini ve Facebook ile ilerleyen zamanlarda ortaklık kuracağını söylemekte ve kripto-para birimini çevreleyen çalkantıların azalması durumunda bu ortaklık çok daha hızlı bir şekilde geri dönebilir ve gerçekleşebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın