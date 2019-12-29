Facebook'suz Messenger Kullanımı Kapatıldı

Facebook'un Messenger uygulamasını Facebook hesabı olmadan kullanmak, artık mümkün değil.
Sosyal dev Facebook, 2015'te Messenger'ı sadece telefon numarasıyla kullanmaya izin vermişti. Şimdi ise sitedeki Yardım Merkezi, "Messenger kullanmak için bir Facebook hesabı oluşturmanız gerekir" sözcükleriyle durumu net olarak özetliyor. Firma, değişikliği VentureBeat'e yaptığı bir açıklamada da doğruladı ve "Messenger kullananların çoğu, zaten Facebook ile oturum açıyor," dedi. Firma, amacının süreci kolaylaştırmak olduğunu söylüyor.
Facebook yetkilisi, değişikliğin "Messenger'a yeni" olan kullanıcılar için geçerli olduğunu, Facebook hesabı olmadan uygulamayı kullananların hiçbir şey yapmasına gerek olmadığını da söyledi. Ancak bazı kullanıcılar, değişikliğin ardından hesaplarının kısıtlandığından şikayet ediyor.
Değişikliğin WhatsApp, Instagram ve Messenger'ı bir araya getirme planlarıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor.
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