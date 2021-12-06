Facebook Messenger'dan Yeni Hizmet: Split Payments ile Faturaları Bölmek!

Yakında arkadaşlarınızla bir yere gittiğinizde hesabı öderken kimin ne kadar vereceğini hesaplamanın yeni bir yolunun mümkün olduğunu görebilirsiniz. Facebook, Split Payments adını verdiği yeni bir özellik üzerinde çalışmakta olduğunu açıkladı. Split Payments, "fatura ve harcamaları bölüşüp ödemenin yeni ve hızlı bir yolu" olarak tanımlanıyor. Şimdilik ABD için geçerli olan bu özellik bu hafta devreye girecek ve kullanıcılar, grup sohbeti yaptığı arkadaşları ile ortak ödeme yapabilecekler.
Grup sohbet içerisinde bu özelliği kullanırken, ödenecek miktar belirlendikten sonra herkese eşit olarak bölüştürülebiliyor veya kimin ne kadar ödeyeceği belirtilebiliyor. Daha sonra ödeme Facebook Pay üzerinden gönderiliyor. Ödemeyi yapanların belgesi ve ödeme bilgileri de grup sohbetinin içinde gösteriliyor.
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