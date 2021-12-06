Facebook Messenger'dan Yeni Hizmet: Split Payments ile Faturaları Bölmek!

Facebook, Messenger üzerinden bir faturayı paylaşıp birlikte ödeme özelliği olarak tanımladığı Split Payments'ı test ediyor!

Facebook'tan yeni hizmet: Fatura Bölmek!

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