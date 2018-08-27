Facebook, Myanmar Ordusunun Hesabını Sildi
Myanmar'daki olayları körüklediği söylenen Facebook, ciddi bir hamlede bulundu!
Facebook, yaptığı incelemeler üzerine Myanmar ordusunun hesaplarını dondurdu. Sosyal dev, ülkede etnik gerilim ve şiddete katkıda bulunan faktörler arasında görülüyordu.
Facebook, yaptığı açıklamada Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in hesabını ve askerin kontrolündeki televizyon ağı Myawady'nin hesabını sildiğini söyledi. Açıklamaya göre toplamda 18 Facebook hesabı, 52 Facebook sayfası ve bir Instagram hesabı kaldırıldı. Bu hamlenin sebebi ise "bu bireylerin veya kurumların ülkede ciddi insan hakları ihlali gerçekleştirdiğine dair kanıtların bulunması" oldu.
Myanmar'ın 50 milyonluk nüfusunun yaklaşık 30 milyonunun Facebook kullandığı tahmin ediliyor, dolayısıyla sosyal platform ülkede büyük bir yayın ağı durumunda. Ancak geniş kitlelere ulaşabilmek, ABD seçimlerinde de ortaya çıktığı üzere kötüye kullanım potansiyelini artırabiliyor.
Birleşmiş Milletler'in Mart'taki bir raporuna göre Facebook, Mynamar krizinde "belirleyici rol" oynadı. Ülkedeki durum şu an o kadar ciddi bir duruma ulaştı ki 700.000 Rohingya'lı Müslüman mültecinin, hükümetin Ağustos'taki hamlesi sonrasında komşu Bangladeş'e kaçtığı düşünülüyor. Facebook'un bugünkü hamlesinde ise Reuters'ın Rohingya ve platformdaki diğer müslümanlara saldıran diğer 1.000 gönderi, yorum ve resmi ortaya çıkarması oldu.
Zeynel A. Öztürk
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