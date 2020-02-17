Facebook, Pinterest Benzeri Bir Uygulamayı Deniyor

Facebook'un yeni deneyimler türetmekle meşgul olan takımı, Pinterest'e benzeyen yeni bir uygulamayı sessizce yayınladı.
Hobbi adlı uygulama, şimdilik sadece Apple App Store'da ABD'de ve diğer bazı bölgelerde yaşayanlar tarafından indirilebiliyor. Mağazadaki açıklamaya göre uygulama, "yapmayı sevdiğiniz şeyler hakkında not alıp, hatırlamanızı" sağlıyor. Resimleri Pinterest'te olduğu gibi kaydedip, koleksiyonlar veya albümler olarak düzenleyebiliyorsunuz. Uygulamanın Pinterest gibi, yemek pişirme, kendin-yap, sanat, zanaat gibi konulara, bunların yanı sıra fitness ve ev dekoruna odaklandığı gözleniyor.
İki uygulamanın farkı ise Hobby'de arama ve öneri işlevlerinin olmaması.
Facebook'un New Product Experimentation (NPE) takımının başında Vine'ın eski patronu Jason Toff oturuyor. Küçük uygulamalar geliştirmeye odaklanan grubun başarısız uygulamaları, Facebook tarafından kapatılabiliyor. Bu nedenle Hobbi'nin kaderi de ne kadar sevildiğine bağlı olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın