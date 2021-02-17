Facebook, Piyasaya Sürpriz Bir Cihaz Daha Sürmeye Hazırlanıyor

Portal ve Oculus ile donanım dünyasına adım atan Facebook, piyasaya yeni bir donanım daha sürmeye hazırlanıyor. Firmanın 2022'de bir akıllı saat (ya da fitness bandı) üreteceği iddia ediliyor.
Sızan haberlerde planlanan cihazla ilgili bazı ayrıntılar veriliyor, ancak henüz Facebook'tan bu konuda resmi bir onay gelmiş değil. Cihaz mesajlaşma ve sağlık konusuna odaklanacak ve maliyetine satılacağı için oldukça ucuz olacak deniyor.
Akıllı saatin, en son Oculus VR kulaklıkları gibi, Android'in "açık kaynaklı bir sürümü" ile çalışacağı da sızan haberler arasında. Bu gerçek olursa, Facebook'un, Google'ın herkese açık hale getirdiği Android kodunu alıp ona kendi tarzını uygulayacağı söylenebilir. The Information'ın haberine göre, cihaz kendi hücresel bağlantısına sahip olacak, böylece bir akıllı telefona bağlanmadan telefon görüşmesi yapmak da mümkün olacak.
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