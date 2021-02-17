Facebook, Piyasaya Sürpriz Bir Cihaz Daha Sürmeye Hazırlanıyor

Facebook'un, Portal ve Oculus'un ardından yeni bir donanımı daha piyasaya süreceği iddia edildi. Ama bu cihaz, büyük ihtimalle diğerlerine hiç benzemeyen bir cihaz olacak.