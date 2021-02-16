Galaxy A72 Tamamen Sızdı: Yeni Fiyat/Performans Kralı A72 mi Olacak?

Samsung'un büyük bir merakla beklenen yeni orta seviye telefonu Galaxy A72, lansmandan önce neredeyse tüm detaylarıyla sızdı. Görüntüler ve bilgiler yeni fiyat/performans kralının Samsung'un bu yeni telefonu olabileceğini gösteriyor...