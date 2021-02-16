Galaxy A72 Tamamen Sızdı: Yeni Fiyat/Performans Kralı A72 mi Olacak?

Galaxy A72, muhtemelen resmi olarak tanıtılmadan önce son kez bir kez daha sızdı. Aslında sır olarak kalmış pek de bir şeyi yok gibi görünüyor, zira ortaya çıkan son görüntüler resmi lansman görüntüleri olmaya aday.
WinFuture tarafından sızdırılan görseller, oldukça tanıdık görünen bir tasarımı gösteriyor. En azından bu yıl Samsung sızıntılarını takip ettiyseniz görseller hiç de yabancı gelmeyecek. Sadece birkaç hafta önce benzer bir kapasiteye sahip olan Galaxy A52 sızdırıldığından, bu ürünün daha büyük muadili ile aynı renklere sahip olması şaşırtıcı değil. İki cihazın da LTE ve 5G'ye hazır varyantlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung'un ürün geçmişine bakarsak, bu dört rengin en azından bir kısmının 5G modellerine özel olması ihtimali bulunuyor.
Her durumda, bu Galaxy A72 (5G) sızıntısı, beraberinde bu akıllı telefonla ilgili bir dizi teknik özellik listesi ile geldi. Yeni akıllı telefonda 6,7 inç ekran, FHD+ (2.400 x 1.080) çözünürlük ve 90 Hz tazeleme hızı, Snapdragon 720G işlemi, 5.000mAh pil, IP67 sertifikası, kulaklık çıkışı, microSD kart yuvası, USB Type-C girişi ve 8 megapiksel ön kamera bulunacak. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizilimi yer alıyor. 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel geniş açı kamerası, 8 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lens var.
Fiyat hakkında henüz bir bilgimiz yok. Ama Galaxy A71'in uygun fiyat karşılığında iyi bir performans sunduğu düşünülürse, Galaxy A72'nin yeni fiyat / performans kralı olması mümkün.
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