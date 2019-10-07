Facebook, "Sahtecilere" Karşı Zafer Kazandı!

Facebook, sahte Instagram beğenileri ve takipçileri satan firma ile davasında küçük çaplı bir zafer kazandı!

  • Levent Öztürk
Facebook, "Sahtecilere" Karşı Zafer Kazandı!

Instagram, son zamanlarda spam yorumlar, sahte beğeniler ve sahte takipler ile boğuşuyor. Şimdi ise hizmetin sahibi olan Facebook, spam'cılara karşı küçük bir zafer kazanmış gibi gözüküyor. Sosyal medya devi, platformda sahte beğeniler satan Yeni Zelandalı bir firmaya karşı, açılan davada anlaşmaya vardı.

Davanın hedefi olan Social Media Series Limited firması, yapay bir şekilde yayınları ve hesapları öne çıkartmak için ödeme alarak siber güvenlik kanunlarını ihlal etmekle suçlanıyordu. Facebook'un söylediğine göre firmanın çalışmaları, çalışma süresi boyunca 9,4 milyon dolardan fazla gelir sağladı. Washington Post'un bildirdiği üzere dava başvurusu, Kaliforniya'da yapılmıştı.

Facebook ve firma arasında varılan anlaşmaya göre, çalışmaya dahil olan üç kişi Facebook hizmetlerinden yasaklandı ve toplamda 500.000 dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Facebook, platformları genelinde sahte hesap, beğeni ve diğer sahtecilik çalışmalarına karşı adeta savaş açmış durumda. Firma, Mart ayında Çin merkezli dört firmaya sahte beğeni ve takipçi sattığı için dava açmıştı ve geçtiğimiz yıl da 1,5 milyardan fazla sahte hesabı silmişti.

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