Facebook, Samsung Smart TV İçin Yeni Uygulama Yayınladı
Facebook, Samsung Smart TV için geliştirdiği yeni video uygulamasını indirmeye sundu!
Facebook'un bir kaç hafta önce açıklanan, akıllı televizyonlar için geliştirdiği yeni uygulaması, bugün Samsung Smart TV'ler için yayınlandı. Samsung Smart Hub'dan indirebileceğiniz uygulama, 2015'ten günümüze dek üretilen tüm Samsung Smart TV'leri destekliyor.
Uygulamayı kullanabilmek için Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Ardından arkadaşlarınızın, takip ettiğiniz sayfaların ve Facebook Live'ın paylaştığı video ve yayınları televizyonunuzdan seyredebilirsiniz.
Facebook, uygulamayı Samsung Smart TV için yayınlanması ile birlikte, Apple TV ve Amazon Fire TV sürümünün de yolda olduğunu açıkladı. Ancak henüz kesin bir tarih belirlenmiş değil.
Ali Ruhi Öztürk
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