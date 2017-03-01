Facebook, Samsung Smart TV İçin Yeni Uygulama Yayınladı

Facebook, Samsung Smart TV için geliştirdiği yeni video uygulamasını indirmeye sundu!

Facebook, Samsung Smart TV İçin Yeni Uygulama Yayınladı

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