Facebook'un Sarsan Hack: 500 milyon Facebook Kullanıcısı "Çalındı"

Fcebook, büyük bir hack olayıyla sarsıldı. Hacker'lar tarafından Facebook'tan çalınan ve yayınlanan veritabanında 106 farklı ülkeden 533 milyon kullanıcının verileri yer alıyor. Facebook, bu gelişme üzerine resmi bir duyuru yayınlamadı, ancak firmanın sözcülerinden biri bunun eski zamanda gerçekleşmiş bir veri sızıntısından kalma bir veritabanı olduğunu açıkladı. Facebook sözcüsü Liz Bourgeois, "Bu, daha önce 2019'da sızdırıldığı bildirilen eski veriler. Bu sorunu Ağustos 2019'da bulduk ve düzelttik" diyor.
Veri seti eski olmasına rağmen kimlik hırsızlarına ve diğer dolandırıcılara değerli bilgiler sağlayabilir. Sosyal ağ devi, yıllar boyunca çeşitli gizlilik ve güvenlik aksaklıklarıyla boğuştu. 2019'da bir güvenlik araştırmacısı, 267 milyondan fazla Facebook kullanıcısının telefon numaralarını, adlarını ve kullanıcı kimliklerini içeren, herhangi birinin çevrimiçi olarak erişebileceği bir veri yığını keşfetti. 2019'un başlarında, güvenlik araştırmacıları, Amazon'un bulut sunucularındaki herkese açık bir veritabanında yorumlar ve beğeniler de dahil olmak üzere 540 milyondan fazla Facebook kullanıcı kaydı buldu. O yıl TechCrunch, ABD, İngiltere ve Vietnam'dan 419 milyondan fazla Facebook kaydıyla dolu birkaç veritabanı içeren bir sunucu bulunduğunu bildirdi.
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