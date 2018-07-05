Facebook sizi (muhtemelen) dinlemiyor

Bir araştırma, Facebook ve çoğu uygulamanın kullanıcıların mikrofonunu dinlemediğini söyledi ancak, pek beklenmedik bir keşifte bulundu!

Facebook sizi (muhtemelen) dinlemiyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

DÜNYA KUPASI'NA HAZIR MISIN?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
StumbleUpon Ölüyor; Ama Yeniden Doğacak!
Chrome ile Gece Modu Her Yerde
Google Camera APK'sında İlginç Keşifler
Honor 10 GT, 8GB RAM ile Geldi!
Sony'de Tanıtım Videosu Fiyaskosu

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir