Facebook sizi (muhtemelen) dinlemiyor
Bir araştırma, Facebook ve çoğu uygulamanın kullanıcıların mikrofonunu dinlemediğini söyledi ancak, pek beklenmedik bir keşifte bulundu!
Bazı kullanıcılar, telefonlarının kendilerini dinleyerek bilgi topladığını ve reklam hedefleri için bu bilgilerin kullanıldığını, aynı zamanda da mahremiyetlerinin ihlal edildiğini düşünmeye devam ediyor. Facebook, ABD Kongre görüşmelerinde uygulamalarının izinsiz bir şekilde konuşmaları dinlediğini direkt olarak reddetti ancak bu konuda şimdiye kadar ciddi bir bilimsel araştırma yapılmamıştı. Neyse ki Boston, Massachusetts Northeastern University kafalarda oluşan bu soru işaretlerini, en azından Android cihazlarda, gidermiş durumda.
Gizmodo tarafından bildirildiği üzere araştırmacılar Elleen Pan, Jingjing Ren, Martina Lindorfer, Christo Wilson ve David Choffnes Facebook uygulamaları ve Facebook'a bilgi gönderen uygulamaların da içinde bulunduğu 17.000'den fazla uygulamayı bu dinleme iddialarına karşı incelediler. Tahmin edebileceğiniz gibi uygulamaların mikrofonu açtıklarına veya ses dosyaları gönderdiklerine dair hiçbir kanıt bulunmadı.
Ancak rahatsız edici başka bir şey buldular: Bazı uygulamalar, üçüncü partilere gönderilmek üzere ekran kayıtları alıyorlardı. Bir örnekte GoPuff, analitik firması AppSee'ye gönderilmek üzere kullanıcıların ekran görüntüsü fotoğraflarını ve video kayıtlarını alıyordu. Günümüzdeki aşırı bağlantılı dünyada bunun uygulama gelişimi için mantıklı olduğu söylenebilir ancak GoPuff'ın gizlilik sözleşmesinde (sonradan eklenmiş olsa da) bu madde yer almıyordu.
Levent Öztürk
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