Facebook Sonunda 4K'ya Geçiyor!
Facebook, normal videolar için 4K izleme ve yüklemeyi test etmeye nihayet başladı!
Biraz zamanını almış olsa da Facebook, 4K videolara yetişiyor. TechCrunch'ta yazana ve Facebook'un da doğruladığına göre, Facebook, 2160p UHD-1 standardını destekleyen Ultra-High-Resolution video yüklemelerini test ediyor. Sitede yazana göre, bazı profiller için 4K izleme ve yükleme fonksiyonu da açılmış.
Artık zamanı gelmişti, çünkü YouTube 2010 kadar eski bir süreden beri 4K videolar üzerinde uğraşıyor, geçen sene de 4K canlı akış özelliğini başlatmıştı. Hatta, Facebook'un kendisi dahi canlı 360 videolarında 4K çözünürlüğü zaten destekliyordu. Daha yüksek çözünürlüğe geçiş Facebook için çok mantıklı çünkü Watch sekmesi için yirmiden fazla orijinal dizi geliyor. Daha fazla tüketici 4K ve üzeri televizyonları aldıkça, bilgisayar ekranlarında da benzerini görmek isteyecekler.
H. Hüseyin Öztürk
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