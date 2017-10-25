Facebook Sonunda 4K'ya Geçiyor!

Facebook, normal videolar için 4K izleme ve yüklemeyi test etmeye nihayet başladı!

Facebook sonunda 4K'ya geçiyor!

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