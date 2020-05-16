Facebook, Sürpriz Bir Kararla, GIF Platformu GIPHY'yi Satın Alıyor

Facebook, hareketli GIFler ve kısa videolar oluşturmak ve host etmek için popüler bir online platform olan GIPHY'yi satın aldığını duyurdu. Her ne kadar sosyal ağ devi satın alımın değerini açıklamamış olsa da, Axios'un haberine göre 400 milyon dolarlık bir anlaşma düzenlendi.
Bu satın alım ile beraber GIPHY, GIPHY üzerindeki trafiğin büyük bir kısmını oluşturan Facebook'un Instagram ekibine katılacak. GIF hizmeti pek çok online platform tarafından kullanıcıların hızlı tepkiler yayınlamaları için kullanılıyor ve Facebook, GIPHY'deki trafiğin yarısının WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram gibi kendi hizmetlerinden geldiğini söylüyor. Instagram, tek başına GIPHY trafiğinin yarısını oluşturuyor ve bu da neden Instagram ekibine katıldığını açıklayabilir.
Facebook'un duyurusuna göre anlaşma şimdilik GIPHY'nin çalışma şeklini etkilemeyecek. Hizmetin API'lerini kullananlar kullanmaya devam edebilecek ve halen herkes platforma GIF ekleyebilecek. Firmanın yaptığı açıklamaya göre iki firma "insanların görsel iletişimi nasıl kullandıklarını hızlandırmayı" ümit ediyor ancak bunun ne anlama geldiği hakkında da herhangi bir detay verilmiş değil.
Axios tarafından belirtildiği üzere bu satın alım ile GIPHY, Facebook'un reklam alanındaki devasa varlığı sayesinde daha karlı bir konuma yerleşebilir.
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