İnternet Siteleri, Giderek Birbirlerine mi Benzemeye Başlıyor?

The Conversation'ın, internet sitelerinin giderek birbirlerine daha fazla benzemeleri üzerine düzenlediği bir araştırma, neden sitelerin birbirlerine bu denli benzemeye başladıkları sorusunu cevaplamaya çalışıyor. Sam Goree, Bardia Doosti, David Crandall ve Norman Su, bir seri veri madenciliği çalışması ile 10.000 internet sitesinden neredeyse 200.000 görüntüyü incelediler.
Bu inceleme için piyasa değeri olarak en üstteki ABD işletmelerinin internet sitelerinden oluşan Russell 1000'i ve Alexa'ya göre en fazla trafiği bulunan 500 siteyi kullandılar. Ayrıca ekip, Internet Archive'den alınan internet sayfası görüntülerini de kullanarak bu internet sitelerinin görsel elementleri arasındaki benzerliklerin daha kolay incelenmesini amaçladılar.
The Conversation, renk ve düzen dahil olmak üzere, AI kullanımıyla otomatik olarak öğrenilen verileri de kullanarak belirli özellikleri inceledi. Renk ve düzen özellikleri için ekip, piksel piksel bir internet sitesinin yapısının veya renklerinin bir diğerine dönüşmesi için gereken değişiklikleri ölçtüler.
İncelemenin bulduğuna göre her üç ölçütte de (renk, düzen ve AI tarafından oluşturulan özellikler) siteler arasındaki farklar, 2008 ve 2010 arasında en üst seviyeye ulaşmışken, daha sonra 2010 ve 2016 arasında oldukça azaldı. Özellikle sitelerin düzeni konusunda, yüzde 30'a varan bir yakınlaşmanın tespit edildiği belirtiliyor.
Bulgular, internet sitelerinin gerçekten birbirlerine benzer hale gelmeye başladığını ancak bu benzerliğin aynı kodun kopyalanmasından kaynaklı olmadığını da gösteriyor. Hatta yazılım kütüphanelerinin kullanımı ciddi oranda artarken, kod benzerliği zaman içerisinde oldukça azaldı. Bu yazılım kütüphaneleri, site sahiplerinin bir sayfayı mobil platformlar için tekrar boyutlandırabilmelerini veya kayan bir menü eklemelerini kolaylaştıran jenerik kod koleksiyonları içeriyor.
İnternet sitelerinin giderek benzer hale gelmesinin iyi ve kötü yanları bulunuyor. Bu benzerlik, kullanıcıların yeni bir siteye girdiklerinde anında nasıl etkileşim kurmaları gerektiğini bilmelerine yardımcı oluyor. Ama bu arada, internet sitesi tasarımlarında yaratıcılığın azaldığına da şahit oluyoruz.
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