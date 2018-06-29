Facebook Test Oyunu Yine Veri Sızdırdı

Yeni keşfedilen bir Facebook test uygulamasının 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdığı anlaşıldı!

Facebook Test Oyunu Yine Veri Sızdırdı

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