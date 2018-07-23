Facebook Yeni Bir Fiyaskoya Karışmış Olabilir

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler