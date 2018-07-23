Facebook Yeni Bir Fiyaskoya Karışmış Olabilir
Crimson Hexagon'un veri toplama politikası, Cambridge Analytica fiyaskosuna benzer bir olayın tekrarı demek olabilir!
Facebook, Bostonlu Crimson Hexagon analitik şirketinin hem Instagram hem de Facebook'a erişimini yasakladı ve şirketin veri toplama politikasını incelemeye başladı. Facebook'a göre şimdiye dek bir veri ihlali olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı, ancak Crimson Hexagon'un herhangi bir anlaşmayı ihlal edip etmediği araştırılmaya devam ediyor.
Facebook yaptığı açıklamada geliştiricilerin Instagram ve Facebook kullanıcılarına ait kişisel verilerini gözetleme, toplama ve paylaşmalarına izin vermediğini açıkladı. "Bu tip suçlamaları ciddiye alıyoruz, ayrıca soruşturmaya aldığımız uygulamaların çalışmasını askıya alıyoruz." Bu olayın Cambridge Analytica skandalı hala akıllardayken gerçekleşmesi endişeye sebep oldu.
Crimson Hexagon kendi web sitesinde "Sosyal medyadan, forumlardan, bloglardan, incelemeden ve daha fazlasından bir trilyon tüketici görüşmesine anında erişim," sağlayabildiğini söylüyor. Samsung, Twitter, Adidas, GM gibi markaların dışında ABD ve Rus hükümetlerinin Crimson Hexagon ile sözleşmeleri bulunuyor. Facebook yaptığı açıklamada bu sözleşmelerden haberdar olmadığını bildirdi ve siteye ait uygulamaların araştırma süresince askıya alınacağını söyledi.
Facebook, Crimson Hexagon'un işbirliğinde bulunduğunu ve soruşturmada engel çıkarmadığını bildirdi. İki şirketin temsilcileri önümüzdeki hafta bir toplantı yapmayı planlıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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