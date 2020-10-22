Facebook'tan Yeni Bir Özellik Daha: Facebook Neighborhoods Geliyor!

Facebook, birbirine yakın noktalarda yaşayan insanları bir araya getirecek ve sosyalleşmelerine imkân verecek "komşuluk" özelliği Neighborhoods üzerinde çalışıyor. Bu çalışmanın, şu anda oldukça ilgi gören Nextdoor gibi servislere rakip olarak geliştirilmekte olduğu düşünülüyor.
Bu yeni özelliğin sızan bazı ekran görüntüleri Mayıs ayında Twitter'da görülmüştü. Buna ek olarak, sosyal ağ devi, Bloomberg'e yaptığı bir açıklamada bu özelliği Kanada, Calgary'de sınırlı bir kapasitede test ettiğini doğruladı. Açıklamayı yapan Facebook sözcüsü, "Facebook artık yerel toplulukların birbiri ile iletişim kurmasında her zamankinden daha fazla kullanılıyor. Komşuluk özelliği, Facebook'ta insanların komşularıyla bağlantı kurmaları için ayrılmış bir alan" dedi.
Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, özelliğin bazı ekran görüntülerini Twitter'da paylaşarak kurulum süreci ve özelliğin kendisi hakkında bazı bilgiler verdi. Uygulama, kullanıcıların konumunu kullanarak bulundukları yeri ve profillerini belirliyor, ardından yakınlardaki diğer kullanıcıların gönderilerini, gruplarını ve içeriğini sunuyor. Navarra, ilginç bir şekilde, kullanıcıların Facebook arkadaşları olmasalar bile diğer kullanıcıların görmesi için profiller oluşturabileceğini ekliyor.
Facebook, bu yeni özellik ile bir topluluğun kullanıcıları arasında daha fazla özel konuşmaların gerçekleştirilebilmesini mümkün hale getirmeyi hedefliyor. Ancak firma, kurulum süreci boyunca kullanıcılara tüm Topluluk Standartlarının bu sohbetlerde de geçerli olduğunu hatırlatarak kullanıcıları "kapsayıcı", "nazik" ve "temiz" olmaya teşvik eder. Kullanıcılara ayrıca özel gizlilik seçenekleri ve bu gruplar arasında geçiş yapma veya bu gruplar arasından tamamen ayrılma seçeneği de sunuluyor.
Şirketin bu özelliği nasıl geliştirdiğini ve daha fazla bölgeye nasıl genişlettiğini görmek ilginç olacak. Ayda iki milyara yakın aktif kullanıcısı olması nedeniyle Facebook'ta böyle bir özelliğin benimsenmesi diğer küçük şirketlere göre çok daha hızlı olabilir. "Özel sosyal ağ" sunan Nextdoor gibi rakiplerin yaklaşmakta olan bu dalgaya karşı nasıl ayakta kalacaklarını görmek de ilginç olacak.
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