Facebook, Yeni Şifreleme testlerine Başladı!
Facebook, gizlilik ve mahremiyet konusunda yaşadığı büyük sorunları geride bırakabilmek için bir yeni özelliği daha test etmeye başladı!
- Levent Öztürk
Facebook'un mahremiyet endişelerinin hedefi olmasına artık alıştığımız söylenebilir. Bu yılın başında firmanın, insanların telefonlarına detaylı erişim elde etmek için ayda 20 dolara kadar ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise firma, platform üzerinde daha güvenli ve mahremiyet koruyan bir ortamı garanti altına almak için adımlar atmaya başladı. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'un söylediğine göre de Facebook, mahremiyete yönelik önemli bir özelliğin daha testlerine başladı.
Secret conversation (gizli görüşme) modu şu anda Facebook Messenger içerisinde sadece yazı mesajlarını şifreliyor ve aynı hizmeti sesli veya görüntülü görüşmeler için desteklemiyor. Facebook'un yardım sayfasında belirtildiği üzere desteklenmeyen diğer özelliklerin arasında grup mesajları, GIFler ve ödemeler yer alıyor. Ancak Wong'un söylediğine göre artık Facebook, gizli görüşme üzerinde sesli ve görüntülü görüşmeler için uçtan uca şifrelemeyi test etmeye başladı.
Aslında şu anda gizli görüşmelerin kendisi bile pek yaygın değil. Dahası, Facebook'un bu özel mod içerisinde sesli ve görüntülü görüşmeleri şifreleme testine başlamış olması, platform aracılığı ile yapılan normal sesli ve görüntülü aramaların da şifreleneceği anlamına gelmiyor.
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