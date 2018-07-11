Facebook'a Altı Haneli Ceza Kesildi

İngiltere, Cambridge Analytica veri ihlalinin ardından Facebook'a şaşırtan bir ceza kesti!

Facebook'a Altı Haneli Ceza Kesildi

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