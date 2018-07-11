Facebook'a Altı Haneli Ceza Kesildi
İngiltere, Cambridge Analytica veri ihlalinin ardından Facebook'a şaşırtan bir ceza kesti!
Halen devam eden Cambridge Analytica skandalı ardından Facebook şimdi de Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) tarafından kesilecek 500,000 pound cezayı ödemek zorunda kalacak. ICO'ya göre gerçekleşen veri ihlali ülkenin Veri koruma Yasasını çiğniyor.
ICO'nun resmi raporuna göre Facebook "insanların bilgilerini korumakta başarısız olduğu için" ve "üçüncü partiler tarafından kişisel verilerin nasıl kullanıldığını açıkça anlatmadığı için" suçlu durumda. ICO, ceza kesilmeden önce Facebook'tan resmi bir cevap açıklaması bekleyecek.
Toplam ceza parası 500,000 pound yani yaklaşık olarak 663,000 dolara eşit. Olayın vuku bulduğu zaman aralığı eğer günümüze daha yakın olsaydı bu ceza 20 milyon dolara kadar çıkabilirdi. Ancak tüm bu rakamlar Facebook'un gelirleri karşısında çok ufak kalıyor. Facebook'un resmi kazanç açıklamasına göre şirket 2018'in ilk çeyreğinde 11 milyar dolar kazandı, bu da şirketin 500,000 dolarlık bir cezayı 11 dakikada ödeyebileceği anlamına geliyor.
ICO ayrıca Cambridge Analytica'nın ana şirketi SCL Election Ltd'nin de izini sürdüğünü ve Facebook'u da sürekli uyarmaya ve kontrol etmeye devam ettiğini açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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