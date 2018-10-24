Facebook'tan "Bir Kez Daha" Radikal Kararlar!
Facebook, 29 milyon abonesinin kişisel verilerinin çalınması üzerine, "bir kez daha" radikal önlemler almaya karar verdi.
Kısa süre önce paylaştığımız haberde vurguladığımız üzere Facebook, "Hacker Skandalı" hakkında önemli bir itirafta bulunmuştu. Facebook, 29 milyon abonenin kişisel verilerinin çalındığını duyurmuştu. Haber sitesi The Information'ın haberine göre dünyanın en büyük sosyal medya servisi kayda değer bir eylemde bulunarak, bir "siber güvenlik" şirketi satın almak için tekliflerde bulundu.
Facebook'un hangi şirketler için alım tekliflerinde bulunduğu ise henüz bilinmiyor. Anlaşmanın ne zaman gerçekleşeceği belirsizliğini korusa da; söylentiler anlaşmanın en geç 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacağı yönünde.
Facebook; kullanıcı güvenliği deneyimlerini üst seviyeye çekmek, defansif sistemlerini azami seviyeye ulaştırmak, milyonlarca kişinin risk seviyesini asgari düzeye indirgemek zorunda. Şirket, "güvenlik" kavramına olan bakış açısını da değiştirmeye mecbur. Ne de olsa kısa süre içerisinde iki kriz gerçekleşti. Cambridge Analytica skandalının üstünden fazla zaman geçmeden 29 milyon kişiye ait verilerin çalındığı, bizzat Facebook tarafından açıklandı. Şirket, sektörün en büyük güvenlik şirketlerinden birini bünyesine katarak gidişatı değiştirme niyeti güdüyor.
Barış Terun
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