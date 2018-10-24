Facebook'tan "Bir Kez Daha" Radikal Kararlar!

Facebook, 29 milyon abonesinin kişisel verilerinin çalınması üzerine, "bir kez daha" radikal önlemler almaya karar verdi.

Facebook'tan "Bir Kez Daha" Radikal Kararlar!

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