Facebook'tan Messenger'a Gizlilik Yeniliği
Facebook, Messenger'da yapacağı önemli gizlilik ve hız geliştirmelerini F8 geliştirici konferansında duyurdu.
Facebook, yıllık geliştirici konferansı F8'de ürünlerinde yapacağı büyük yenilikleri duyurdu. Bunların başında Facebook Messenger'da yapılacak değişiklikler ve WhatsApp'a gelecek yenilikler var.
Geçen sene Facebook'un tanıttığı Messenger 4, koyu mod, gönderilen mesajları geri alma, artırılmış gerçeklik işlevleri ve fazlasıyla gelmişti. Ancak firmanın hassas kişisel verilerle ilgili kötü imajı, geçtiğimiz bir sene içinde çok konuşuldu. Facebook, şimdi bu konuya parmak bastığını F8'de gösterdi.
Facebook'un gizliliğe yönelik geliştirmeleri, Messenger'da uçtan uca şifreleme işleviyle ortaya çıkacak. Messenger sadece metinleri değil konumları, video bağlantılarını ve diğer karşılıklı paylaşımları uçtan uca şifreleyecek. İletişimi sadece iki tarafın görebilmesini sağlayan, Facebook dahil devletlerin, hacker'ların yazılanları görmesini engelleyen uçtan uca şifreleme, Messenger'ın en önemli eksiklerinden bir tanesiydi.
Facebook, güvenlik geliştirmelerinin yanında Messsenger'ı 30MB'ın altına düşürmek ve "en hızlı iletişim uygulaması" yapmak istiyor. Firma, tüm bunları işlev sayısını azaltmadan yapmaya kararlı. Bunun yanında yakın gelecekte WhatsApp ve Instagram kullanıcıları Messenger uygulamasından iletişim kurabilecekler.
WhatsApp'taki yenilikler arasında ise Messenger'daki gibi hikayeler ve konumlar paylaşma var. Messenger'da olduğu gibi bu yeni işlevler, uçtan uca şifrelemeyi kullanacak. Son olarak WhatsApp, Facebook'un akıllı ekranı Portal'a gelecek, böylece hem Messenger, hem de WhatsApp, cihaz üzerinde uçtan uca şifreli videolu sohbet için kullanılabilecek.
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