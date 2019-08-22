Facebook'tan Takip Etmeyi Durduran İşlev
Facebook, bu yeni seçeneği kullandığınızda internette peşinizde dolaşmayı (en azından teorik olarak) bırakacak!
Facebook, tarama geçmişinizi paylaşan üçüncü parti web sitelerini ve uygulamaları bulmanızı ve durdurmanızı sağlayan bir araç tanıttı.
Şu an İrlanda, İspanya ve Güney Kore'de kullanılabilen işlev, Facebook'un mobil uygulamasınıda "Facebook dışı etkinlik" başlığında bulunuyor. Buradan hangi firmaların gezinti alışkanlıklarınızı paylaştığını görebiliyorsunuz. İnternette alışveriş yaptıysanız ve bunun ardından Facebook'a döndüğünüzde baktığınız ürünlerin reklamlarıyla karşılaştıysanız, bunun sorumlusu işte bu araçlar.
"Facebook dışı etkinlik" işlevini kapatarak bunun gelecekte yaşanmasının önüne geçebiliyorsunuz. Ancak hali hazırda Facebook'a gönderilen verileri silmenin bir yolu bulunmuyor.
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