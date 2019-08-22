Facebook'tan Takip Etmeyi Durduran İşlev

Facebook, bu yeni seçeneği kullandığınızda internette peşinizde dolaşmayı (en azından teorik olarak) bırakacak!

Facebook'tan Takip Etmeyi Durduran İşlev

Facebook, tarama geçmişinizi paylaşan üçüncü parti web sitelerini ve uygulamaları bulmanızı ve durdurmanızı sağlayan bir araç tanıttı.

Şu an İrlanda, İspanya ve Güney Kore'de kullanılabilen işlev, Facebook'un mobil uygulamasınıda "Facebook dışı etkinlik" başlığında bulunuyor. Buradan hangi firmaların gezinti alışkanlıklarınızı paylaştığını görebiliyorsunuz. İnternette alışveriş yaptıysanız ve bunun ardından Facebook'a döndüğünüzde baktığınız ürünlerin reklamlarıyla karşılaştıysanız, bunun sorumlusu işte bu araçlar.

"Facebook dışı etkinlik" işlevini kapatarak bunun gelecekte yaşanmasının önüne geçebiliyorsunuz. Ancak hali hazırda Facebook'a gönderilen verileri silmenin bir yolu bulunmuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

"The One" kavramının güzelliği!

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Windows 10 Sürümleri Hakkında Her Şey!
Matrix 4, Keanu Reeves ile Dönüyor!
Ünlüler, Ölmüş Instagram Yalanına Yine Kandı!
Western Digital'den Yeni WD_Black Serisi
Game Of Thrones'a, Yazarından Eleştiri Geldi!

İlginizi çekebilir

 

 