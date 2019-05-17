Facebook'tan Yeni Canlı Yayın Önlemi!
Terör olayının canlı yayınlanmasının ardından Facebook, Live hizmetinde "kuralları çiğneyenlere" artık hiç acımayacak!
Facebook, belirli topluluk kurallarını çiğneyenlere canlı yayın özelliğini bir süre kapatacağını söyledi.
Sosyal devin bu hamlesi, Yeni Zelanda'da Christchurch'te yaşanan cami saldırısının canlı yayınlanmasına bir yanıt niteliğinde. Facebook Live'ın engellenmesine neden olacak sebepler ayrıntılı olarak açıklanmasa da, verilen örneklerin hepsi sosyal ağlarda dolaşan terörle ilgili içerikler. Facebook, daha iyi bir video algılama teknolojisi için 7,5 milyon dolar yatırımda bulunduklarını da blog sayfasından duyurdu.
Facebook, kuralları çiğneyen kullanıcılara tüm platformu yasaklama uygulamasının uzun süredir yürürlükte olduğunu ancak bu yeni adımla sadece Live hizmetini kullanmaya engel olacaklarını belirtti. Firmanın verdiği örneklere göre örneğin bir terörist grubun mesajını herhangi bir açıklama yapmaksızın paylaşan bir kullanıcı, belirli bir süre, örneğin 30 gün, Live'ı kullanmaktan men edilecek.
Live'dan men edilen kullanıcı, Facebook'taki bazı hizmetleri de kullanamayacak, örneğin reklam oluşturamayacak.
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