Facebook'tan Yeni TV Platformu: Watch
Facebook, gelecekte YouTube'a rakip olabilecek yeni hizmeti Watch'u küçük bir kitlenin hizmetine sunuyor!
Hayır, Watch Facebook markalı bir akıllı saat değil. Orijinal TV dizilerinin yer aldığı yeni platforma merhaba demeye hazırlanın.
ABD'de küçük bir kullanıcı kitlesine bugün açılacak olan Watch, ABD'ye özel Video sekmesinin elden geçirilip, yenilenmiş bir sürümü. Facebook, Watch üzerinden Android, iOS, masaüstü ve TV uygulamalarına video içeriği sağlamayı planlıyor. Televizyon programları gibi Watch programları da belirli bir temaya veya hikayeye odaklanıyor.
Watch üzerindeki programlar, Facebook Live yayınları gibi kullanıcılar tarafından hazırlanmayacak. Hizmet, profesyonel seviyede programlar sunacak ve A&E, National Geographic, NBA ve Time Inc'ten içerikler sunacak. Bazı programlar elbette canlı olacak veya canlı bölümler içerecek.
Watch'taki her program, bir yorum alanı içerecek ve böylece sohbete katılıp kendi hislerinizi paylaşabileceksiniz. Watchlist işlevi ise sevdiğiniz programları yakından takip etmenize izin verecek.
Facebook Watch işe küçük bir adımla başlasa da YouTube'un karşısında gerçek bir rakip olabilir. Elbette bunun için içeriklerin dengesini iyi tutturması ve izleyicileri kendine çekmesi gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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