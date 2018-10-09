Facebook'un Beklenen 2 Cihazı Tanıtıldı!
Facebook, uzun zamandır beklenen iki yeni cihazını, Portal ve Portal+'ı resmi olarak tanıttı!
Dokuzuncu nesil Coffee Lake Refresh işlemciler, Intel tarafından resmi olarak tanıtıldı. Yeni seri, Core i9-9900K, Core i7-9700K ve Core i5-9600K'yı içeriyor.
Bir adım gerideki Core i7-9700K yine sekiz çekirdekli bir işlemci ancak bu defasında 8 thread'e sahip. 3,6GHz taban hızında çalışan işlemci, turboyla 4,9GHz'e ulaşıyor. 12MB önbellekle gelen Core i7-9700K'nın fiyatı 399,99 dolar.
Son olarak Core i5-9600K ise altı çekirdekli, altı thread'li bir işlemci ve 3,7GHz taban hızına sahip. İşlemcinin ulaştığı turbo hızı ise 4,6GHz ile biraz daha yavaş. 9MB önbellek taşıyan bu modelin fiyatı, 379,99 dolar.
Core i9 dahil tüm modeller, 95W TDP güç tüketimine sahip ve DDR4 2.666MHz belleği destekliyor. Intel'in elden geçirilen LGA 1151 soketine ve 300 serisi yonga setine sahip anakartlara uyum sağlayan işlemciler, bütünleşik Intel UHD Graphics 630 yongasıyla geliyor.
İşlemcilerin ne kadar hızlı olduğunu elbette testler gösterecek, ancak daha önce sızan 3DMark bilgileri, Core i9-9900K'nın yine sekiz çekirdekli ve 16 thread'li AMD Ryzen 7 2700X'i rahatça geçtiğini gösteriyordu (ancak Ryzen'in fiyatı 350 dolar civarında ve çok daha uygun). Facebook, beklenen videolu sohbet cihazları Portal ve Portal+'ı tanıttı ve ABD'de ön siparişe sundu.
Kasım'da satışa sunulacak olan 10 inç'lik Portal, 1280x800 ekranıyla dokunmaya hiç gerek kalmadan videolu görüşme yapmanıza izin veriyor. Daha geniş bir ekran arıyorsanız, 15 inç'lik Portal+'ı tercih edebilirsiniz. İki cihaz da dijital fotoğraf çerçevesi olarak işlev görebiliyor ve videolu görüşme yapmadığınız sırada Facebook akışınızdaki fotoğrafları gösteriyor.
Amazon Echo Show'a rakip olmak isteyen Portal, 199 dolara satılacak. Portal+'ın fiyatı ise 349 dolar olacak. Facebook'un yeni cihazlarını ABD dışında ne zaman satışa sunacağı ise belirsiz.
"Akıllı Kamera"
Facebook'un "Akıllı Kamera" teknolojisini kullanan yeni cihazlar, siz odada dolaşırken size yakınlaşıyor, böylece mutfakta yemek yaparken veya odanızda bir şey ararken görüşmeye devam edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı arayabilmeniz için onların da birer Portal'a ihtiyacı yok; Facebook Messenger'ı telefonlarında veya tabletlerinde kullanmaları yeterli. Tek bir çağrıda en fazla yedi kişi bulunabiliyor.
Portal, Amazon Alexa ile bütünleşik olarak geliyor ve bu sayede hava durumu, haber gibi bilgileri aynı Amazon Echo gibi sağlayabiliyor.
Cambridge Analytica skandalı sonrasında gizlilik konusunda endişe duyacağınızın farkında olan Facebook, kamera ve mikrofonu tek dokunuşla kapatmanıza, Portal'ın ekranını bir parolayla kilitlemenize izin veriyor. Kameranın üzerindeki kapak sayesinde lensi fiziksel olarak engellemeniz mümkün.
Portal'ın ilginç bir özelliği, konuştuğunuz kişiyle dinlediğiniz müziği veya izlediğiniz TV dizilerini paylaşabilmeniz. Facebook bunun için Spotify, Pandora, Food Network gibi firmalarla birlikte çalışıyor. Firma, yeni videolu arama cihazlarına artırılmış gerçeklik işlevlerini de ekleyeceğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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