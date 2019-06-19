Facebook'un Dijital Parası Libra Tanıtıldı
Facebook, çok sayıda söylenti ve pek çok iddianın ardından, Facebook Libra'yı resmi olarak tanıttı. Peki nedir bu Libra, ne işimize yarayacak?
Facebook'un uzun süredir konuşulan kripto parası Libra, sonunda tanıtıldı. Sosyal dev, yeni kripto para birimini 2020'de blok zinciri tabanlı cüzdan Calibra ile birlikte Messenger ve WhatsApp'a getirecek.
Facebook'a göre "akıllı telefon kullanan neredeyse herkese" kolayca ve hızla Libra gönderebileceksiniz. Yeni kripto para birimi, birer kahve almaktan toplu taşımaya her yerde kullanılabilecek ve maliyeti düşük olacak.
Sosyal devin bugün bir blog gönderisinde duyurduğu Libra ile ilgili dedikodular, uzun süredir internette dolaşıyordu. Şifreli para biriminin ayrıntıları pek bilinmese de, Facebook'a göre gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar ve en temel finansal hizmetlere ulaşamayanlar, Calibra ile para biriktirebilecekler. Firmanın yakın zamandaki bir araştırmasına göre dünyadaki yetişkinlerin neredeyse yarısının aktif bir banka hesabı bulunmuyor.
Dijital cüzdan Calibra, şu an bankalar ve kredi kartı sağlayıcıları tarafından kullanılan yöntemlere benzer doğrulama yöntemleriyle güvenlik sunacak. Sistemler, dolandırıcılığa benzeyen davranışlar için olup bitenleri izleyecek. Calibra'nın telefonunuzu kaybetmeniz veya parolanızı unutmanız durumunda başvurabileceğiniz canlı bir desteği olacak. Facebook, hesabınızın ele geçmesi durumunda size geri ödemede bulunacağını da söylüyor.
Calibra, Facebook'un bağımsız bir alt şirketi olarak çalışacak ve hesap bilgilerini, finansal verileri Facebook veya diğer üçüncü partilerle paylaşmayacak. Firmanın birçok gizlilik fiyaskosuyla anıldığını biliyoruz ancak en azından iddiası bu yönde. Libra dijital para ve Calibra cüzdanın tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmıyor.
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