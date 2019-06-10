Facebook'un "GlobalCoin" Aşkı Bitmiyor!
Daha önce ortaya atılan söylentiler gerçek olmaya çok yakın: Facebook'un kendi kripto para birimi olması beklenen GlobalCoin geliyor!
- Levent Öztürk
Kripto para birimlerine olan ilgi, The Information'ın söylediğine göre Facebook'un kendi dijital parasını duyurması ile bir kez daha yükselişe geçebilir. Firma, geçtiğimiz yıl PayPal yöneticisi David Marcus'u görevlendirerek blockchain ile mümkün olan fırsatları incelemeye başlamıştı ve bu da platformda kullanılması için kendi kripto para birimini geliştirebileceği söylentilerine yol açmıştı.
Arada geçen zaman içerisinde beklenti daha da arttı ve bazı medya kaynakları, Facebook'un gerçekten de GlobalCoin adı ile kendi dijital para birimini geliştirmekte olduğunu ve bu para biriminin tüketiciler tarafından WhatsApp ve Facebook Messenger aracılığı ile depolanabileceğini, kullanılabileceğini ve gerçek para ile değiştirilebileceğini iddia etti. Şaşırtıcı bir şekilde, The Information'ın haberi, firmanın aynı zamanda ATM'lere benzeyen fiziksel makineler sunarak kripto para biriminin kişisel olarak alınmasına imkan tanıyacağını da belirtmekte.
Facebook, mahremiyet savunucularından ve kanun güçlerinden reklam çalışmaları yüzünden büyük bir baskı altında bulunuyor. Bu yüzden de kendi kripto para birimini sunup nefes almak istemesi mantıklı olabilir. Ayrıca dijital bir para birimi, Facebook'un 2 milyar kullanıcısının Mağaza'da ödemelerini kolaylaştıracak ve hatta belki de ülkeler arası ödemelerde fiyatları azaltacak veya bedavaya dönüştürebilecek.
CEO Mark Zuckerberg, bu yıl F8 geliştirici konferansında ödemelerin firma için ne kadar önemli bir alan olduğunu vurgulamıştı. Habere göre Facebook, kripto para biriminin yönetimi için noktalar olmaları amacıyla üçüncü parti organizasyonlar ile anlaşmalar üzerinde çalışmaya başlamış durumda.
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