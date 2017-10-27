Fall Creators Update, Cihazların %5.3'ünde
Windows 10 Fall Creators Update, çıkışının bir hafta sonrasında bu kadar cihaza girdi!
AdDuplex bugün Windows cihazlarının aylık kullanımını açıkladı. Veriler, AdDuplex SDK kullanan 5,000 civarı Windows Store uygulamasına dayalı. Veriler Microsoft'un PC'ler için Windows 10 Fall Creators Update'i çıkarmasının bir hafta ardından 24 Ekim'de toplandı.
Bir hafta içince FCU, cihazların %5.3'üne yüklenmiş ve bu gayet iyi bir oran. Creators Update, ilk çıkmasının bir hafta ardından 24 Nisan'da cihazların %9.8'ine yüklenmişti. Tabii bu sayıya Insider'lar da dahil, Slow ve Release Preview ring kullanıcıları ise hâlâ 1709 sürümdeler.
Şuna da dikkat etmekte fayda var, Creators Update Nisan ayında ilk çıktığında, Anniversary Update %92 kullanıcı oranına ulaşmıştı, şimdi ise yeni güncelleme yalnızca %74.6'da. Tabii, Creators Update'in çıkmasının üzerinden altı ay geçti, ve Anniversary Update ile Creators Update arasında tam sekiz ay vardı.
Surface cihazlar ilgili de bilgiler yayınlandı, ve buna göre Surface Book, son güncellemeyi en çok alan cihaz, arkasından da yeni Surface Pro geliyor. Önceki üç Pro cihazı da hemen hemen aynı orandalar, bu da önemli çünkü Creators Update dağıtımı Pro 3 için oldukça yavaştı.
Surface Laptop, sondan ikinci durumda ve AdDuplex bunu veri kümesinde en az popüler olanlardan biri olmasına bağlıyor. Ayrıca bunun Laptop'un Windows 10 S çalıştırıyor olmasının payı da olabilir, yani Pro'ya bir güncelleme olmadan, Update Assistant uygulaması ile bir güncellemeye zorlamak mümkün değil.
AdDuplex, telefon diyarında bugünlerde pek bir değişiklik olmadığını söylüyor. Açıkladığı druma göre, Creators Update hakkını hiçbir zaman kazanamamış olsa da Lumia 535 en çok kullanılan Windows Phone. İkinci en popüler telefon olan 640 da Fall Creators Update'i almayacak.
Microsoft, Nisan ayında Creators Update desteğini cihazların sadece %13'üne indirdiğinde Windows phone fanları arasında tartışma yaratmıştı.
H. Hüseyin Öztürk
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