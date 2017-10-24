Fall Creators Update Neden Yavaş Dağıtılıyor?
Bir hafta önce yayınlanan Windows 10 Fall Creators Update, neden herkese aynı anda ulaşmıyor? İşte Microsoft'un açıklaması...
Windows 10 Fall Creators Update yaklaşık bir hafta önce dağıtılmaya başlandı. Güncelleme, OneDrive Files On-Demand, oyunlara yönelik bir anti-hile sistemi, Fluent Design gibi heyecan verici yeniliklerle geldi. Şimdi ise Microsoft, bu güncellemenin neden kademeli olarak dağıtıldığını, hızlıca tüm bilgisayarlara neden sunulmadığını anlattı.
Firma, bu tür büyük güncellemeleri ilk olarak kendi veya Insider'ların test ettiği cihazlara dağıtıyor. Böylece Microsoft'a gelen geri bildirimlerin çözülmesi kolaylaşıyor.
Firma, Fall Creators Update'in Windows 10'a en son güvenlik özelliklerini getirdiğini ve bu sürümün "Windows 10'un en güvenli sürümü" olduğunu da vurguladı. Buna ilave olarak güncellemenin indirme boyutu, Microsoft'un iddiasına göre küçültüldü. Güncellemenin boyutu, Windows Update üzerinden indirilen Creators Update'e kıyasla yüzde 25 daha küçük.
Microsoft, Fall Creators Update dağıtımına başlamadan önce test ettiği Windows 10'lu cihazların sayısını da artırdığını söylüyor.
Yine de bazı kullanıcıların yaşadığı uygulamaların kaybolması gibi sorunlar, güncellemenin ne kadar iyi test edildiğine dair kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. En azından kademeli dağıtım, Microsoft'a bunun gibi sorunları çözmesi için zaman tanıyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Gelen tepkilere göre bir taraftan düzeltiyor bir taraftan kademeli dağıtıyorsa; bunun adı bilindik Kervan yolda düzelir'' mantığıdır! Her marka cihaz ve modelden Laptop, server, Konsol-PC'den bir tane oraya koyun hepsinde deneyin. Sadece İnsider'lardan geri dönen bilgilerle yola çıkarsan böyle sorunlarda kronikleşip bir kader gibi devam eder gider. Oturtun oraya adamakıllı 1000 işsiz indirsin, test yapsın hataları olumlu olumsuz raporlasın, ha insiderlarda olsun ama bu yöntem size çok mu pahalı?
Lakip bu update sonrası mağaza uygulaması uçtu. Hoş çok sık kullanmıyordum ama yine gitmesi üzücü, sanırım geri de gelmeyecek format filan yapıldığında ancak düzeliyor...Dikkat edin sistem geri yükleme de işe yaramıyor.
Windows 10 son güncellemeyle beraber orijinal (crackli değil ) oyunlarda bile uyum sorunu çıktı oyunların bazıları çalışmıyor...