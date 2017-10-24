Fall Creators Update Neden Yavaş Dağıtılıyor?

Bir hafta önce yayınlanan Windows 10 Fall Creators Update, neden herkese aynı anda ulaşmıyor? İşte Microsoft'un açıklaması...

Fall Creators Update Neden Yavaş Dağıtılıyor?

Okuyucu Yorumları

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Gelen tepkilere göre bir taraftan düzeltiyor bir taraftan kademeli dağıtıyorsa; bunun adı bilindik Kervan yolda düzelir'' mantığıdır! Her marka cihaz ve modelden Laptop, server, Konsol-PC'den bir tane oraya koyun hepsinde deneyin. Sadece İnsider'lardan geri dönen bilgilerle yola çıkarsan böyle sorunlarda kronikleşip bir kader gibi devam eder gider. Oturtun oraya adamakıllı 1000 işsiz indirsin, test yapsın hataları olumlu olumsuz raporlasın, ha insiderlarda olsun ama bu yöntem size çok mu pahalı?

Lakip bu update sonrası mağaza uygulaması uçtu. Hoş çok sık kullanmıyordum ama yine gitmesi üzücü, sanırım geri de gelmeyecek format filan yapıldığında ancak düzeliyor...Dikkat edin sistem geri yükleme de işe yaramıyor.

Windows 10 son güncellemeyle beraber orijinal (crackli değil ) oyunlarda bile uyum sorunu çıktı oyunların bazıları çalışmıyor...

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