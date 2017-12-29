Fall Creators Update %50 Kullanım Oranına Erişti
Son veriler, Windows 10 kullanıcılarının yarısından fazlasının Fall Creators Update'e geçtiğini söylüyor!
AdDuplex bugün Windows 10 aylık kullanım verilerini paylaştı. AdDuplex SDK kullanan 5,000'e yakın Microsoft Store uygulamasının topladığı veriler 20 Aralık'ta derlendi. Kasım ayında sadece %20.4 kullanım oranına sahip sürüm, bu ay devasa bir sıçrama yaparak %53.6'ya ulaştı. Doğal olarak bu sıçrayış da bir önceki sürüm olan Creators Update kullanım oranının %65.5'ten %33.7'ye düşmesine sebep oldu.
Anniversary Update ise %13.6'dan %10.3'e düştü ve düşmeye devam etmesi bekleniyor. Windows 10'un en eski sürümleri, olan 1511 ve 1507 ise çok fazla kayba uğramadı, bu sürümler sırasıyla %0.2 ve %0.1 düşüş yaşadılar. RS4 Insiders kullanıcıları ise %0.4 oranından kıpırdamadı.
Fall Creators Update, bir önceki büyük güncelleme olan Creators Update'ten çok daha hızlı yayınlandı ama Anniversary Update en hızlı yayınlanan güncelleme olmaya devam ediyor. Bu sürüm Ekim 2016'da %34.7'den %77.1'e sıçramıştı.
Haritada gördüğünüz gibi, internet hızının yüksek olduğu bölgelerde Fall Creators Update çok yaygın şekilde kullanılıyor. Kanada ve bazı Batı Avrupa ülkeleri %60'un üstündeyken, ABD %56, Afrika ve Güney Amerika ise %30 civarında seyrediyor.
Ali Ruhi Öztürk
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