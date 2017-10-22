Fall Creators Update'i Hemen Yüklemenin Yolu

Windows 10 Fall Creators Update'in bilgisayarınıza ulaşmasını beklemek istemiyorsanız, işte onu hemen yüklemenin yolu!

Fall Creators Update'i Hemen Yüklemenin Yolu

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

merhaba, bende update kısmına geldi ve indirdim. ama kurulum aşamasında 0xc00000f hatası verdi. neyseki sistem görüntüsünü kaydetmiştim sistemi geri yükledim. tekrardan burada anlatıldığı gibi de yükledim ama yine kurulum aşamasında aynı hatayı aldım. sebebini ve çözüm yolunu bilen var mı acaba ?

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