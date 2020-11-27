Fareyi Nasıl Kullandığınız, Hakkınızda Pek Çok Şeyi Açığa Çıkartıyor

Birçok şirketin çevrimiçi tıklamalarımızı izleyerek hakkımızda aşırı miktarda bilgi öğrendiğini biliyoruz. Şimdi, araştırmalar bunu bir ileri seviye taşıyor. Farenizi nasıl hareket ettirdiğinizin bile tercihler ve gelecekteki kararlarınız hakkında isteyebileceğinizden daha fazlasını açığa çıkartabileceğini biliyor musunuz?
Ohio Eyalet Üniversitesi'nde doktora yaptığı süre boyunca, Dr. Paul Stillman, yaptığı araştırmada deneklere güvenli veya riskli seçenekler sundu. Seçtikleri kayda ek olarak, fare imleci hareketlerini de kaydetti ve bunların, bazı kişilerin seçimleri konusunda ne kadar emin olduğunu, dolayısıyla gelecekte farklı bir yola girme olasılıklarının ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini iddia ediyor.
Stillman ve meslektaşları Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan çalışmalarında, "Seçim, münferit bir olay değil, dinamik bir bilişsel sürecin sonucu. Bu yüzden de düşüncemiz motor hareketlere yansıyor" diyor.
Stillman yaptığı açıklamada, "İnsanların fareyle el hareketleri yoluyla seçim yaparken hissettiği çatışmayı görebiliyorduk" dedi. Örneğin, yüksek risk seçeneğinden şiddetle etkilenenler genellikle imleci ona doğru hareket ettiriyor, daha sonra geri dönüp güvenli seçeneğe tıklıyorlar. Bu şekilde hissedenler, doğrudan güvenli seçeneği tercih edenlere kıyasla bir sonraki seçimde daha yüksek bir yüzdeyle riskli seçeneğe yöneliyorlar.
Ekip, katılımcıların imleçlerini ekranın alt ortasına yerleştirmelerini istedi. 215 denemede, onlara iki seçenek sunuldu; güvenli seçenek sol üstte ve riskli seçenek sağ üstte. Tarafsız bir sonuca kıyasla para kazanma veya kaybetme şansı 50/50 olan seçenekler önerildi. Diğerlerinde, garantili küçük bir ödül ile daha fazlasını kazanma veya hiçbir şey kazanmama şansı eşit bir seçenek bulunuyordu.
Katılımcıların imleci doğrudan nihai hedeflerine hareket ettirip getirmedikleri ya da bir kararsızlık rotasından geçip geçmedikleri, sonraki testlerde nasıl tepki verecekleri konusunda oldukça geniş bir öngörü sağladı.
Çalışma, iç çatışmaları incelemek için fırsatlar yaratabilir, ancak aynı zamanda çevrimiçi faaliyetlerimizi kimin izleyeceği konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini de gösteriyor. İnsanları kumar oynamaya ya da gerçekten karşılayamayacakları bir şeyi satın almaya teşvik etmek isteyen firmalar, bu çalışmayı en duyarlı hedefleri belirlemede son derece yararlı bulabilir.
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