Fidye Yazılımı Saldırılarının Finans Kuruluşlarına Maliyeti 2 Milyon $

Sophos'un araştırması, dünya genelindeki orta ölçekli finansal kuruluşların başarılı bir fidye saldırısının zararlarını gidermek için üstlenmek zorunda kaldıkları maliyetin 2 milyon doların üzerinde olduğunu ortaya koydu.