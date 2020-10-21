Fidye Yazılımının Vurduğu Şirketler Bir Daha Eski Haline Dönemiyor

Sophos'un gerçekleştirdiği araştırma, fidye yazılımlarının kurbanı olan bilgi teknolojileri yöneticilerinin siber güvenlik konusunda kendilerine duydukları güvenin ve siber saldırılara olan yaklaşımlarının, daha önce fidye yazılımlarıyla karşılaşmamış olanlara kıyasla önemli ölçüde farklılık gösterdiğini ortaya koydu.