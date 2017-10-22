FIFA 18 İnceleme
PES 2018'in nefesini ensesinde hissetse de, FIFA 18 bu yıl da en fazla oynanacak futbol oyunu olacağa benziyor!
Bu sene ilk olarak PES 2018'i inceleme şansımız oldu. FIFA 18, Ekim sayısı için biraz geç kaldığı için dergiye yetiştiremedik ama demek ki kısmet online sayfamızdaymış. Her neyse, konu spor oyunları olunca lisanslı içerik, grafik bir kenara bize soracak olursanız ne kadar eğlendiğimizi aslında oynanış belirliyor. Yıllar boyunca PES'in lisans sıkıntılarına rağmen hala ayakta kalmasının en büyük nedeni de bu bizce. FIFA ise lisans ve grafik avantajına ek olarak son yıllarda oynanış konusunda da yol almak için çabalıyor. Ancak geçen sene FIFA 17 ile oldukça iyi hale gelen oynanışın üzerine FIFA 18 ile çok fazla şey konulduğunu söyleyemeyeceğiz.
Bu yıl moda yavaş oynanış...
En dikkat çeken fark, oyunun daha yavaş bir oynanışa sahip olması. Bu durum moda olsa gerek çünkü PES 2018'de de aynı yavaşlık söz konusu. Top sürme yeteneği yüksek seviyelerde olmayan oyuncular eskisi gibi ani dönüşler yapamıyor, bu da oyuncuları pas yapmaya zorluyor. Pasların gözle görülür şekilde kolaylaşmış olması da buradaki bir diğer etken. Özellikle ara paslar adresine çok daha kolay ulaşıyor. Tabii bu durumun bir de ters etkisi oluyor. Savunma oyuncuları genel olarak çevik oyuncular olmadığı için araya koşu yapan hücum oyuncularını kovalamak epey zorlaşıyor ve birkaç duvar pası sonucunda topu ağlarınızda görüveriyorsunuz. Yapay zeka ise artık defansta size pek yardımcı olmuyor.
Kaleciler saç baş yolduruyor
Defans demişken kalecilerden bahsetmeden de geçmeyelim. Bu noktada da PES 2018 ile büyük bir benzerlik söz konusu çünkü FIFA 17'de zaten hiç de iyi olmayan kaleciler 18'de artık facia denebilecek noktaya gelmiş. Öyle ki, topu kalecinin üstüne vurmadığınız sürece gol garanti sayılabilir. Penaltı kullanımı konusunda ise haklarını yemeyelim çünkü FIFA 18'da kaleciler nispeten daha başarılı. FIFA 17'deki çıkartması imkansız olan, kalecinin altından giden toplar, FIFA 18'de artık doğru hamleler ile kurtarılabiliyor. Ayrıca penaltı kullanma sistemi de değişmiş. Artık vuruş gücünü koşuya başlamadan önce belirliyorsunuz.
Atmosferde FIFA yine birinci
Yeni nesilde EA'in belki de en başarılı olduğu nokta atmosfer. FIFA 18 ile birlikte de özellikle tribünlerde epey değişiklik yapılmış. Artık daha canlı kanlı gözüken taraftarlar var ve maç içerisinde daha doğru tepkiler veriyorlar. Oyuna geçtiğimiz senelerde eklenen Bundesliga ve Premier League yayın paketleri oyunda yer almaya devam ediyor. Bu ikiliye bu sene bir de La Liga eklenmiş. "The Journey" modu ise Alex Hunter ile kaldığı yerden devam ediyor. Kontrol ettiğimiz mod, FIFA 18 ile kaldığı yerden devam ediyor. Sokak futbolu sevenler için FIFA 18'de küçük bir sürpriz de var.
En büyük değişim Ultimate Team modunda
FIFA 17 ile Frostbite'a geçiş yapan seri, bu oyunda da yeni motorun tüm nimetlerinden yararlanmaya devam ediyor. Bu motorun bir diğer getirisi olarak menajerlik modunda transfer görüşmelerini anlık olarak bir ara bölüm şeklinde yapabiliyoruz. Yaptığınız transferler de gerçek hayattaki gibi bir imza töreni ile takıma katılıyorlar. Oyunda Pro Clubs modunda pek de ciddi yenilikler yapılmamış. Ancak FIFA'nın en önemli modu Ultimate Team bu sene oyunun en çok yenilik barındıran modu konumunda. Bu yeniliklerden ilki ve en önemlisiyse kadro savaşları (Squad Battles) modu. Basit haliyle tüm haftaya yayılmış, tek oyunculu hafta sonu ligi gibi tanımlanabilecek modda, her gün dört maç hakkınız oluyor. Önceden belirlenmiş kadrolara karşı yaptığınız bu maçların zorluğunu siz belirliyorsunuz ve oynadığınız zorluğa göre alacağınız puan da değişiklik gösteriyor. Elde ettiğiniz puanlara göre hafta sonu liginde olduğu gibi elit, altın, gümüş, bronz gibi klasmanlara ayrılıyorsunuz ve ödülünüzü buna göre alıyorsunuz. Ancak bu sıralamada hafta sonu liginden farklı olarak klasmanların belirli puanları yok. Hafta sonu liginde oynamak istemeyen, "casual" olarak adlandırılabilecek oyuncular için kayda değer bir değişiklik sayılabilir. Ayrıca Xbox'a özel olan efsane oyuncular da artık tüm platformlarda oynanabilir hale gelmiş.
FIFA 18 mi, PES 2018 mi?
Gelelim en çok sorulan sorunun cevabına. Hiç bekletmeden cevap verelim: Eğer FIFA 17'niz varsa 18'i almak için bizce çok fazla sebep yok. PES ciddi yenilikler yaparak arkadan yetişmeye çalışırken, FIFA'nın işi ağırdan alması ile fark kapanıyor ve PES'in önümüzdeki yıllarda eski altın günlerine dönmesi muhtemel. Yine de FIFA hala güçlü ve oynanmaya devam edecek. Bu yıl da kıl payı farkla tercihimiz FIFA 18 oluyor. Gelecek yıl Allah kerim :)
Mahmut Karslıoğlu
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