FIFA 19, Champions League'den Fazlası ile Geliyor

Yeni özellikleriyle E3'te tanıtılan FIFA 19, UCL'den çok daha fazlasını beraberinde getirecek!

FIFA 19, Champions League'den Fazlası ile Geliyor

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