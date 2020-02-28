Filmlerdeki kötü karakterler neden Apple kullanmıyor?

Günümüzde herkesin elinde cep telefonu var ancak filmlerdeki kötü karakterlerin elinde hiçbir zaman iPhone görmüyoruz. Bunun nedeni belli oldu!

Neden Apple kullanmıyorlar? Apple izin vermiyor mu

Filmlerdeki kötü karakterlerin elinde hiç Apple telefon görnüyoruz ancak filmlerde teknolojinin kullanımına bol bol şahit oluyoruz. Cep telefonları hayatın ayrılmaz bir parçası olunca artık filmlerde de bol bol boy gösteriyorlar. Ancak kötü karakterler cep telefonu ile işlerini bitirse de, filmlerde nedense hiçbirinin elinde herhangi bir iPhone modeli görmüyoruz.

Filmlerdeki kötü karakterlerin Apple kullanmamasının nedeni açıklandı

Bunun nedeni sonunda belli oldu. Yönetmen Rian Johnson'un yaptığı çok özel bir açıklamaya göre, Apple filmlerde kendi ürünlerinin kullanımına kısıtlama getiriyor. Johnson bu açıklamayı geçenlerde gösterime giren Bıçaklar Çekildi (Kinves Out) filminin bir sahnesini yorumlarken yaptı.

"Apple filmlerde iPhone kullanmamıza izin veriyor ama kötü adamların kamera karşısında iPhone kullanmasına izin verilmiyor" diyen Rian Johnson'un açıklaması uzun süredir akılları kurcalayan "kötü adamlar neden iPhone kullanmaz" sorusunun da yanıtını vermiş oldu.

Apple sessiz kaldı

Brian Johnson'un çok ses getiren bu açıklaması karşısından iPhone'ların üreticisi Apple'dan resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.

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