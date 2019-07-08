Firefox'a da VPN Geliyor; Ama Ücretli!
Eğer VPN kullanmak sizin için de vazgeçilmezse, Firefox'un muhtemel yeniliği çok hoşunuza gidecek!
- Levent Öztürk
Mozilla, Firefox için aylık 12.99 dolarlık fiyata sahip olacağı tahmin edilen özel bir VPN üyelik sistemi üzerinde çalışıyor. Firefox'un internet sitesinde keşfedilen gizli bir sayfa, kullanıcılara hizmete üye olmak için bir fırsat sunuyor ancak üyelik tuşu tıklandığı zaman ilgiyi ölçmeye yönelik bir ankete yönlendiriyor.
Eğer anketi geçerseniz, "Firefox Private Network (Özel Ağ) beta sunulduğunda" bilgilendirme almayı tercih edebiliyorsunuz. Sayfa, bir e-posta almanıza kadar üç ay geçebileceğini söylüyor ve bu da bizlere hizmetin sunulabileceği tahmini bir zaman aralığı veriyor.
Mozilla daha önce de Proton VPN'nin Premium hizmetini Firefox içerisinde sunmak için denemeler yapmıştı ancak yeni Firefox Private Network, Mozilla tarafından geliştirilen tamamen farklı bir VPN hizmetine benziyor.
Bazı haber kaynakları, daha önce Firefox üzerinde reklamsız haberler sunan ve 4.99 dolar fiyatına sahip benzer bir üyelik sisteminden bahsediyordu. O sayfa için de üye olma tuşuna basmak, kullanıcıyı bir ankete yönlendiriyor ancak bu anketi geçme seçeneği bulunmuyordu.
Hem VPN hizmeti, hem de bahsi geçen reklamsız haberler hizmeti, "https://firstlook.firefox.com" adresinde bulunuyordu ama bu adres, şu an boş görünüyor. Ancak gelecekte başka hizmetlerin sunulması ihtimaline karşılık bu sayfayı takip etmekte fayda olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın