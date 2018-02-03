Firefox'un 2018 Planları Çok Büyük!
Firefox yöneticisi, 2018'in kendileri için büyük bir sene olacağını söylüyor. İddialı açıklamalar, haberimizde!
Mozilla, Firefox internet tarayıcısıyla mobil alanda hep aktif oldu, hatta iOS ve Android için Focus isminde basitleştirilmiş bir sürüm bile çıkardı. Geliştirici takım, yeni özellikler için sürekli istek alıyor ve sonunda firma en yoğun isteklerden olan web sitelerinin bizi takip etmesini engelleme özelliğini getiriyor. Firefox Mobile'ın ürün menajeri Barbara Bermes, bunun sadece başlangıç olduğunu ve firmanın 2018 için büyük planlarının olduğunu söylüyor.
2018'de mobil alanın, Mozilla için çok önemli olacağını vurgulayan Bermes, Firefox, Focus ve diğer bazı uygulamalara birçok yeni özellikler getireceklerini söylüyor: "Özellikle Focus'ta varsayılan gizlilik ayarlarını yüksek seviyede tutarak güvenilir bir tarayıcı olmak istiyoruz. Buradaki fikir, gizlilik endişelerini giderecek akıllıca varsayılan ayarlar getirmek, ama aynı zamanda da bunların performans düşürücü olmaması."
Bunların yanında, Firefox ve Focus'un biraz kesiştiğini söyleyen Bermes, Focus'un basitleştirilmiş yapısı yüzünden tam özellikli bir Firefox kadar donanımlı olmadığını da söyledi: "2018'de yine Quantum-benzeri bir gelişme göstereceğiz ve bu kez mobil için olacak."
H. Hüseyin Öztürk
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